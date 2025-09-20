Атаке беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК

Утром в субботу, 20 сентября, атаке украинских беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищенности объектов потенциальных угроз. На месте по моему поручению работает группа оперштаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов", — уточнил губернатор.
Напомним, над территорией региона силами ПВО сбиты 15 вражеских БПЛА. Всего минувшей ночью над Россией уничтожено 149 беспилотников.
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит