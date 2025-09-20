Ночью над Самарской областью сбили 15 беспилотников

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября над территорией Самарской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.