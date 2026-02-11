16+
Сюжеты:
Происшествия

В полиции прокомментировали жалобу на избиение задержанного в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области ответили на запрос Волга Ньюс по жалобе жителя Новокуйбышевска на нападение на него. Полицейские представили свою версию произошедшего.

Ранее в СМИ обратились представители общества "Братство Защитников Отечества" в интересах участника СВО. Сам он также написал жалобу в Следственный комитет. По словам участника СВО, изначально он был госпитализирован после ранения в зоне боевых действий. Он проходил лечение в Самарской области. У мужчины родился ребенок, это событие он отмечал с друзьями в заведении. Там его задержали по административной статье. Позже, по словам участника СВО, его доставили на третий этаж местного отдела полиции со скованными наручниками за спиной руками, завели в кабинет, повалили на пол и били в том числе палками, а также надевали пакет на голову. Мужчина предоставлял результаты медэкспертизы, подтверждающие факт травм. Редакция направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ответном письме полиции указывается, что 28 декабря было получено сообщение о драке в кафе. Далее в отдел полиции доставили участников потасовки.

"Сотрудники полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении ранее не судимого мужчины 1998 года рождения по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), составили и направили в установленном порядке в суд для принятия решения административный материал. В отдел полиции в дальнейшем поступили четыре заявления о противоправных действиях указанного мужчины в кафе непосредственно перед задержанием. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в ответе на запрос.

В пресс-службе регионального управления ведомства добавили, что начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов назначил служебную проверку.

Последние комментарии

