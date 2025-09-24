16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев провел совещание по формированию комфортной городской среды Губернатор Вячеслав Федорищев заболел ковидом Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником В результате атаки дронов на Самарскую область погибли четыре человека Атаке беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел совещание по формированию комфортной городской среды

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 сентября, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось традиционное оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона после командировки продолжает работать дистанционно, соблюдая установленный режим изоляции в связи с заболеванием COVID-19. 

Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году. Также были определены плановые показатели на 2026 год.

Обращаясь к участникам совещания, Вячеслав Федорищев подчеркнул последовательный характер работы по благоустройству: "Мы приняли целый ряд решений в области градостроительной политики. Создали институт развития, который позволяет нам проектировать общественные пространства с учетом мнения жителей гораздо оперативнее и качественнее. Важно эту работу наращивать".

Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, в регионе ведется благоустройство 112 дворовых и 128 общественных территорий.

Параллельно реализуются четыре проекта-победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Сызрань, Чапаевск, Отрадный и Октябрьск. 

"На сегодняшний день завершено благоустройство 97 общественных пространств и 107 дворов. Все работы в рамках данной программы будут завершены в ноябре 2025 года. В планах на следующий год - 122 общественные территории и 90 дворовых. По ним уже сформирован адресный перечень", - подчеркнул руководитель профильного министерства. 

Виталий Брижань также отметил, что по итогам X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды федеральное финансирование на 2026 год получат четыре новых проекта в таких муниципалитетах, как Сызрань - 107,1 млн рублей на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья, Новокуйбышевск - 99,5 млн рублей на реновацию сквера "Голубые ели", Чапаевск - 99,5 млн рублей на обновление территории у Дворца культуры им. Горького, Октябрьск - 76,5 млн рублей для благоустройства "Аллеи мечты" на ул. Ленина.

Губернатор ранее отмечал, что победа во Всероссийском конкурсе - это результат слаженной работы муниципалитетов и регионального правительства. Главная задача - грамотная реализация данных проектов.

"Мы должны больше вкладывать (как интеллектуально, так и финансово) в развитие комфортной городской среды. Все наши жители обращают внимание на дороги, тарифы в системе энергетики и ЖКХ, а также на привлекательность городов для гостей региона", - сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на необходимости увеличения числа победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в последующие годы.

"Четыре проекта-победителя - это хороший результат, но в следующем году их должно быть больше. Для этого и создавался институт развития, взаимодействие с которым должно быть максимально оперативным и эффективным. Вы должны работать как единый механизм", - резюмировал глава региона.

В ходе совещания также заслушаны подробные доклады глав городских округов Самара и Тольятти - Ивана Носкова и Ильи Сухих - о реализации на территориях муниципалитетов национального проекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5