Вячеслав Федорищев провел совещание по формированию комфортной городской среды

В среду, 24 сентября, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось традиционное оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.
Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона после командировки продолжает работать дистанционно, соблюдая установленный режим изоляции в связи с заболеванием COVID-19.
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году. Также были определены плановые показатели на 2026 год.
Обращаясь к участникам совещания, Вячеслав Федорищев подчеркнул последовательный характер работы по благоустройству: "Мы приняли целый ряд решений в области градостроительной политики. Создали институт развития, который позволяет нам проектировать общественные пространства с учетом мнения жителей гораздо оперативнее и качественнее. Важно эту работу наращивать".
Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, в регионе ведется благоустройство 112 дворовых и 128 общественных территорий.
Параллельно реализуются четыре проекта-победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Сызрань, Чапаевск, Отрадный и Октябрьск.
"На сегодняшний день завершено благоустройство 97 общественных пространств и 107 дворов. Все работы в рамках данной программы будут завершены в ноябре 2025 года. В планах на следующий год - 122 общественные территории и 90 дворовых. По ним уже сформирован адресный перечень", - подчеркнул руководитель профильного министерства.
Виталий Брижань также отметил, что по итогам X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды федеральное финансирование на 2026 год получат четыре новых проекта в таких муниципалитетах, как Сызрань - 107,1 млн рублей на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья, Новокуйбышевск - 99,5 млн рублей на реновацию сквера "Голубые ели", Чапаевск - 99,5 млн рублей на обновление территории у Дворца культуры им. Горького, Октябрьск - 76,5 млн рублей для благоустройства "Аллеи мечты" на ул. Ленина.
Губернатор ранее отмечал, что победа во Всероссийском конкурсе - это результат слаженной работы муниципалитетов и регионального правительства. Главная задача - грамотная реализация данных проектов.
"Мы должны больше вкладывать (как интеллектуально, так и финансово) в развитие комфортной городской среды. Все наши жители обращают внимание на дороги, тарифы в системе энергетики и ЖКХ, а также на привлекательность городов для гостей региона", - сказал Вячеслав Федорищев.
Кроме того, губернатор акцентировал внимание на необходимости увеличения числа победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в последующие годы.
"Четыре проекта-победителя - это хороший результат, но в следующем году их должно быть больше. Для этого и создавался институт развития, взаимодействие с которым должно быть максимально оперативным и эффективным. Вы должны работать как единый механизм", - резюмировал глава региона.
В ходе совещания также заслушаны подробные доклады глав городских округов Самара и Тольятти - Ивана Носкова и Ильи Сухих - о реализации на территориях муниципалитетов национального проекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
