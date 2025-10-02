Вячеслав Федорищев в Самаре провел совещание по готовности региона к отопительному сезону

В среду, 1 октября, под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке муниципальных образований региона к работе в отопительный период. Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.

Отметим, что по поручению губернатора отопительный сезон в Самарском регионе стартовал с 25 сентября. Ранее главам муниципалитетов и ответственным ведомствам была поставлена задача по обеспечению заблаговременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществлению особого контроля за температурным режимом в социальных значимых объектах — детских садах, школах и медицинских учреждениях.

О текущем статусе подготовки и ходе прохождения отопительного сезона доложил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин. По его словам, отопительный период стартовал во всех 37 муниципальных образованиях. На сегодняшний день запущено 956 котельных, по заявкам потребителей произведена подача теплоносителя на 5426 объектов, включая 1443 образовательных учреждения, 612 медицинских, а также объекты культуры — 452, социальной поддержки — 127 и 2792 многоквартирных дома.

В настоящее время Средне-Поволжское управление Ростехнадзора проводит оценку теплоснабжающих организаций и муниципальных образований.

Особое внимание было уделено муниципальным образованиям, где ситуация требует особого контроля. В ходе совещания главы отдельных муниципалитетов доложили о текущей ситуации, принимаемых мерах и существующих проблемах.

По итогам совещания Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений профильным министерствам и органам местного самоуправления. В адрес руководителей муниципалитетов, допустивших отставание в подготовке к отопительному сезону, были вынесены замечания, а некоторым из них объявлен выговор.

"Работу нужно вести системно, планомерно. С прошлого отопительного сезона мы научились друг друга слышать, выстроили хорошую штабную культуру, командную работу. Прошу не сбавлять темп. Там, где есть системные проблемы — докладывать мне лично. А локальные проблемы решать на своем уровне", — заключил глава региона.