16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев в Самаре провел совещание по готовности региона к отопительному сезону Самарский губернатор поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека Вячеслав Федорищев: "Я буду продолжать работать губернатором" Вячеслав Федорищев представил новую структуру правительства Самарской области Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев в Самаре провел совещание по готовности региона к отопительному сезону

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 октября, под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке муниципальных образований региона к работе в отопительный период. Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Отметим, что по поручению губернатора отопительный сезон в Самарском регионе стартовал с 25 сентября. Ранее главам муниципалитетов и ответственным ведомствам была поставлена задача по обеспечению заблаговременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществлению особого контроля за температурным режимом в социальных значимых объектах — детских садах, школах и медицинских учреждениях.

О текущем статусе подготовки и ходе прохождения отопительного сезона доложил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин. По его словам, отопительный период стартовал во всех 37 муниципальных образованиях. На сегодняшний день запущено 956 котельных, по заявкам потребителей произведена подача теплоносителя на 5426 объектов, включая 1443 образовательных учреждения, 612 медицинских, а также объекты культуры — 452, социальной поддержки — 127 и 2792 многоквартирных дома.

В настоящее время Средне-Поволжское управление Ростехнадзора проводит оценку теплоснабжающих организаций и муниципальных образований.

Особое внимание было уделено муниципальным образованиям, где ситуация требует особого контроля. В ходе совещания главы отдельных муниципалитетов доложили о текущей ситуации, принимаемых мерах и существующих проблемах.

По итогам совещания Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений профильным министерствам и органам местного самоуправления. В адрес руководителей муниципалитетов, допустивших отставание в подготовке к отопительному сезону, были вынесены замечания, а некоторым из них объявлен выговор.

"Работу нужно вести системно, планомерно. С прошлого отопительного сезона мы научились друг друга слышать, выстроили хорошую штабную культуру, командную работу. Прошу не сбавлять темп. Там, где есть системные проблемы — докладывать мне лично. А локальные проблемы решать на своем уровне", — заключил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2