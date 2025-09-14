16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов Вячеслав Федорищев принял участие в конференции работников АвтоВАЗа Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региональной столицы с Днем города.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с 439-й годовщиной образования нашей любимой Самары — космической столицы России, крупнейшей волжской гавани, одного из самых красивых мегаполисов страны.

День города объединяет все поколения самарцев, напоминая о многовековой истории нашего областного центра, его огромном вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, достижениях в науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Визитной карточкой города является его мощная авиационно-космическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, инновационный потенциал.

Сегодня мы переживаем сложный исторический этап, во многом определяющий, каким будет наш регион, страна и мир в целом в самом ближайшем будущем. Однако можно быть абсолютно уверенным, что происходящие тектонические изменения не затронут главного — несгибаемого самарского характера, готовности брать на себя ответственность и решать масштабные государственные задачи, продолжать славные традиции героического фронтового поколения, завещавшего нам преданно служить родине.

И теперь новые герои, потомки солдат-победителей, доблестно сражаются на полях специальной военной операции, защищая наше отечество, нашу землю, нас с вами. И потому долг каждого из нас — всеми силами поддерживать участников СВО и членов их семей, словом и делом укреплять боевой дух наших воинов, помогать им социализироваться после возвращения домой.

Дорогие друзья, нам предстоит хорошо потрудиться, чтобы наша красавица Самара стала еще более привлекательным, благоустроенным, комфортным для жизни городским округом. При активном участии жителей и общественных организаций региона мы работаем над программой "Самара — 450" с горизонтом планирования до 2036 года. Целью этой программы является возвращение Самарской области в число регионов-лидеров по основным показателям социально-экономического развития. Не сомневаюсь, что жители мегаполиса сыграют в достижении этой цели значимую роль.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Развития и процветания нашему прекрасному городу!" — сказал губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5