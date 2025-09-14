Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региональной столицы с Днем города.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с 439-й годовщиной образования нашей любимой Самары — космической столицы России, крупнейшей волжской гавани, одного из самых красивых мегаполисов страны.

День города объединяет все поколения самарцев, напоминая о многовековой истории нашего областного центра, его огромном вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, достижениях в науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Визитной карточкой города является его мощная авиационно-космическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, инновационный потенциал.

Сегодня мы переживаем сложный исторический этап, во многом определяющий, каким будет наш регион, страна и мир в целом в самом ближайшем будущем. Однако можно быть абсолютно уверенным, что происходящие тектонические изменения не затронут главного — несгибаемого самарского характера, готовности брать на себя ответственность и решать масштабные государственные задачи, продолжать славные традиции героического фронтового поколения, завещавшего нам преданно служить родине.

И теперь новые герои, потомки солдат-победителей, доблестно сражаются на полях специальной военной операции, защищая наше отечество, нашу землю, нас с вами. И потому долг каждого из нас — всеми силами поддерживать участников СВО и членов их семей, словом и делом укреплять боевой дух наших воинов, помогать им социализироваться после возвращения домой.

Дорогие друзья, нам предстоит хорошо потрудиться, чтобы наша красавица Самара стала еще более привлекательным, благоустроенным, комфортным для жизни городским округом. При активном участии жителей и общественных организаций региона мы работаем над программой "Самара — 450" с горизонтом планирования до 2036 года. Целью этой программы является возвращение Самарской области в число регионов-лидеров по основным показателям социально-экономического развития. Не сомневаюсь, что жители мегаполиса сыграют в достижении этой цели значимую роль.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Развития и процветания нашему прекрасному городу!" — сказал губернатор.