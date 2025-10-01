16+
Самарский губернатор поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

1 ОКТЯБРЯ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии, посвященной Международному дню пожилых людей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Мероприятие прошло сегодня в Самарской филармонии. Центральным событием праздника стала церемония награждения почетных работников различных отраслей и ведомств. Глава региона лично вручил почетные грамоты и благодарности десяти самарским пенсионерам, среди которых были представители общественных объединений, заслуженные работники здравоохранения и культуры, волонтеры и спортсмены.

"Мы выразили признательность людям, чьи труд, мужество и патриотизм сделали нашу страну великой. Многих из них знаю лично", — сказал губернатор, подчеркнув, что в Самарской области живут около 800 тысяч пожилых человек, а самой старшей жительнице региона Нафизе Жарылгаповой исполнился 101 год.

Среди награжденных — Галина Осипова из Сергиевского района, посвятившая всю жизнь спорту. Она входит в местную сборную по лыжным гонкам, армрестлингу и гиревому спорту, одерживая победы на районных и областных соревнованиях. "Спорт притягивает. Если один день не выйду на пробежку, чувствую: что-то не так, — поделилась эмоциями Галина. — У меня трое детей, 11 внуков. Все берут с меня пример и ведут активный образ жизни. Горжусь ими".

Председатель общественного объединения "Серебряные волонтеры Приволжья" Зоя Артамонова рассказала, что нашла свое второе призвание, выйдя на пенсию. "Стала координатором добровольцев и нашла второе призвание. Мы молоды душой и продолжаем помогать другим", — заявила она. Заслуженный работник Российской Федерации Надежда Землянская, отдавшая 28 лет сфере социальной защиты, отметила важность таких мероприятий: "В пожилом возрасте люди испытывают дефицит общения — я сама около двух лет почти нигде не была. Подобные мероприятия для нас в радость".

Отдельно отметили работу тех, кто сохраняет историческую память и поддерживает участников специальной военной операции. Ирина Макеева из Похвистневского района приводит в порядок воинские захоронения и помогает ветеранам Великой Отечественной войны, а Александр Будкин из Богатовского района собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Сейчас в Самарской области действуют 40 мер финансовой помощи для пожилых людей, по которым в прошлом году было выплачено почти 7,8 млрд руб., а на 2025 г. предусмотрено уже 7,9 миллиардов.

"Стараемся обеспечить людям "серебряного возраста" достойную жизнь. В нынешнем году стартовала региональная программа "Самарское долголетие". По ней в губернии уже открыли 15 центров для пожилых, более 50 тыс. человек получили доступ к бесплатным медицинским обследованиям, реабилитационным курсам и социальным услугам, — отметил глава региона. — Низкий поклон нашим ветеранам. Их опыт, поддержка и мудрость нужны, чтобы построить современную, сильную Россию".

После официальной церемонии для всех гостей мероприятия состоялся праздничный концерт.

