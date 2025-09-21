Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником

В воскресенье, 21 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства Самарской области с профессиональным праздником - Днем работников леса.

Глава региона отметил: сохранение и восстановление лесов, улучшение экологической обстановки в регионе - задача государственной важности.

"И с этой задачей вы с честью справляетесь, - констатировал он. - Каждый год в двух теплицах и 17 лесных питомниках Самарской области вы готовите к высадке более 5 млн сеянцев. Тысячи гектаров леса, спасенного от огня, десятки миллионов саженцев, выращенных для пополнения лесного фонда, - таков результат вашей кропотливой работы".

Вячеслав Федорищев напомнил, что развитию лесного хозяйства способствует федеральный проект "Сохранение лесов" нового национального проекта "Экологическое благополучие", реализуемого по решению президента России Владимира Путина с 2025 года.

"В этом году мы передали представителям государственных учреждений "Самарские лесничества" и "Самаралес" самую крупную за последние 10 лет партию техники - десятки единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Вы и в дальнейшем можете рассчитывать на нашу поддержку", - заявил губернатор.

В заключение он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм и ответственность, самоотверженный труд.

"Спасибо ветеранам лесного хозяйства, подарившим людям уникальное "зеленое богатство" Самарской области. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и праздничного настроения!" - сказал глава региона.