Фирму из Самарской области заставили выплатить 40 млн руб. несуществующему сотруднику

В Самарской области суд разбирался в истории с трудовым спором. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе и сентябре 2022 г. комиссия по трудовым спорам обязала ООО "Т.А.С." выплатить, мужчине, работавшему торговым представителем, задолженность по зарплате — более 40,2 млн рублей. Как позже выяснила прокуратура, в реальности указанный комиссией человек никогда не работал в этой фирме и никакой задолженности перед ним не было.

В связи с этим зампрокурора области направил в суд иск о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам недействительными, а сделок, совершенных на их основании, ничтожными. Также надзорное ведомство потребовало взыскать солидарно с председателя комиссии и мнимого работника всю незаконно перечисленную сумму в доход государства.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: удостоверения комиссии и сделки по перечислению денег признали недействительными, но вот взыскивать с ответчиков ничего не стали.

Прокурор обжаловал это решение, но в апелляции оно устояло. Однако Шестой кассационный суд отменил судебный акт и направил дело опять в областной суд. При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в доход государства более 40 млн рублей.