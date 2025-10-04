Вячеслав Федорищев наградил лучших учителей Самарской области

В субботу, 4 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, которое состоялось в Самарской государственной филармонии.

Его участниками стали почти тысяча человек, включая педагогических работников образовательных организаций, ветеранов педагогического труда, коллективы территориальных управлений областного министерства образования.

В преддверии общероссийского праздника, отмечаемого 5 октября, глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществу области. Вячеслав Федорищев поблагодарил их за профессионализм, ответственный подход к делу и предельную самоотдачу, обеспечивающую высокий уровень образования юных жителей Самарской области.

"Хотел бы лично вам сказать слова огромного уважения к вашему труду, к вашей службе, служению, призванию. Сам был школьником. Знаю, как с ребятами иногда бывает сложно. Дар учителя — найти подход к каждому. Благодаря доброте, душевному теплу, человеческому отношению. И ведь нельзя забывать, что педагоги совмещают работу с семьей, своими личными делами, планами, ищут баланс между домом и работой. Это огромная дисциплина и большой труд, и у вас получается", — отметил глава региона.

Объективным свидетельством эффективной работы региональной системы образования служат стабильно высокие результаты выпускников школ на едином государственном экзамене. Так, в текущем году самарские школьники продемонстрировали 193 стобалльных результата, при этом 13 выпускников получили высший балл по двум предметам одновременно. Также средний балл по всем учебным предметам в Самарском регионе значительно превышает общероссийские показатели.

Правительство Самарской области большое внимание уделяет развитию системы профориентации, создавая для школьников возможности раннего погружения в профессию. Сегодня в общеобразовательных организациях функционирует свыше 400 предпрофессиональных классов различных направленностей, включая курчатовские, медицинские, агротехнологические, инженерные, нефтехимические, психолого-педагогические, налоговые, классы туризма и гостеприимства. Причем более 70 из них были открыты с нового учебного года.

Особый акцент в системе образования делается на работе с одаренными детьми: ежегодно региональный центр "Вега" объединяет на своих профильных сменах более 1700 талантливых ребят, занимающихся под руководством высококвалифицированных специалистов средней и высшей школы.

Одним из трендов является развитие беспилотных авиационных систем. В этом году продолжает работу центр практической подготовки и 17 специализированных классов БАС. В них ребята учатся конструировать, программировать беспилотные авиационные системы и управлять ими.

Благодаря созданной в регионе инфраструктуре программы дополнительного образования охватывают свыше 95% детей. Такой высокий результат зафиксирован лишь в нескольких субъектах Российской Федерации.

Приоритетным направлением является комплексное обновление материально-технической базы образовательных организаций, в рамках которого в текущем году капитально отремонтировано 250 зданий образовательных организаций.

Отдельное внимание в регионе уделяется развитию кадрового потенциала отрасли. Так, в текущем году молодые педагогические работники в возрасте до 35-ти лет продолжают получать дополнительно по 10 тысяч рублей из регионального бюджета.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение региональных наград педагогам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли. Почетного звания "Заслуженный работник образования Самарской области" удостоены Нина Манелис — преподаватель ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной", Лилия Сергачева — директор ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье.

Почетного звания "Заслуженный учитель Самарской области" были удостоены Елена Бутакова — учитель русского языка и литературы Самарского регионального центра для одаренных детей, Елена Гутова — учитель начальных классов МБОУ г. о. Тольятти "Школа № 4 имени Н. В. Абрамова", Ольга Лукьянова — учитель химии ГБОУ СОШ с. Алексеевка, Алла Романова — учитель истории МБОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов "Дневной пансион-84" г. о. Самара, Ирина Харитонова — учитель начальных классов ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награждены Владимир Бодров — директор ГАПОУ СКСПО, Сергей Мартынов — мастер производственного обучения ГАПОУ СКСПО.

Благодарностью губернатора Самарской области отмечены Евгений Абрашкин — учитель ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с. Большая Глушица, Татьяна Гаршина — учитель ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" с. Борское, Людмила Куликова — руководитель структурного подразделения "Детский сад № 3 "Теремок" ГБОУ СОШ с. Красный Яр, Людмила Сарандаева — учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Усть-Кинельский.

Особой гордостью сферы образования являются также династии учителей.

В финале мероприятия подвели итоги конкурса педагогических династий, который проводится в Самарской области в четвертый раз. В этом году в конкурсе приняли участие 11 династий, в финал вышли 5. Победителем конкурса педагогических династий Самарской области 2025 года стала династия Намычкиных. Общий педагогический стаж династии 211 лет. Им вручен денежный приз в размере 500 тыс. рублей. Их преемственность и верность профессии служат ярким примером беззаветного служения делу просвещения и воспитания подрастающего поколения Самарской области.

"Здорово, что придумали чествовать учительские династии. Ведь очень важно, когда дети идут по стопам своих родителей, выбирают ту же профессию. Но среди учителей такое встречается нечасто. Поэтому за это отдельная благодарность", — сказала глава педагогической династии Намычкиных, Ольга Намычкина.