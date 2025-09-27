16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Самарской области поздравил сотрудников отрасли с Днем воспитателя Вячеслав Федорищев призвал не закупать бензин впрок Вячеслав Федорищев провел совещание по формированию комфортной городской среды Губернатор Вячеслав Федорищев заболел ковидом Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области поздравил сотрудников отрасли с Днем воспитателя

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников отрасли с Днем воспитателя и всех дошкольных работников.

"Уважаемые работники дошкольных образовательных организаций, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Этот праздник объединяет тех, кто заботится о самых маленьких наших гражданах. Свою любовь, знания и умения дарят детям не только воспитатели, но и психологи, музыкальные и медицинские работники, логопеды, няни, повара, инструкторы по физкультуре и сотрудники охраны - все, кто отвечает за здоровье и развитие малышей.

Труд педагогов и наставников дошкольных образовательных организаций, их умение контактировать с детьми, воспитывать любовь к Родине и своему родному краю, прививать трудолюбие, усидчивость имеет огромное значение для формирования личности ребенка, его ценностных установок, умственных способностей и волевых качеств. От того, какими вырастут наши дети зависит, в какой стране мы будем жить завтра.

Дорогие друзья, искренне благодарю вас за увлеченность своим делом, педагогическое мастерство и бесконечное терпение, за душевную щедрость и преданность своему высокому призванию. От всей души желаю вам и вашим подопечным крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем, радости от каждого дня и всего самого доброго", - сказал Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5