Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства станции "Театральная"

В четверг, 2 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку станции метро "Театральная". Глава региона поздравил работников АО "Мосметрострой" и АО "ВТС-Метро" с Днем метростроителя и выразил признательность за их профессиональный труд.

Вячеслав Федорищев пожелал коллективу, объединяющему как московских метростроителей, так и самарских специалистов, крепкого здоровья, слаженной работы и дальнейших успехов в реализации не только текущего, но и будущих проектов, подчеркнув, что по мере укрепления экономики страны задачи по развитию транспортной инфраструктуры будут только расширяться. Особую важность он придал созданию в коллективе атмосферы открытости, где возникающие проблемы не замалчиваются.

Губернатор также акцентировал внимание на ключевой роли метрополитена в жизни города, обеспечивающего надежное и удобное транспортное сообщение.

"Метрополитен всегда был, есть и будет. Это удобно и надежно. А главное — это уверенность для каждого жителя в том, что он сможет быстро и комфортно добраться до нужного места", — отметил Вячеслав Федорищев.

В рамках встречи глава региона пообщался с коллективом: обсудили ход строительных работ на станции и условия труда на объекте.

Как сообщил директор АО "ВТС-Метро" Алексей Федосеев, на площадке в круглосуточном режиме задействовано свыше 250 человек. На сегодняшний день производится монолитная и отделочная работы, проходка перегонных тоннелей, монтаж инженерных систем.

"Монолитная работа конструкции самой станции выполнена на 95%, по пешеходному выходу № 1 — на 90%. Завершены разработка грунта, крепления котлована, пешеходный выход № 3. Ведется подготовка к укладке бетона. Проходка правого перегонного тоннеля выполнена на 1120 метров из 1586. Работы ведутся в графике", — конкретизировал Алексей Федосеев.

При этом директор компании отметил, что значительная часть техники и материалов, включая оборудование тягово-понизительной подстанции и кабельную продукцию, поставляется предприятиями Самарской области.

Алексей Федосеев отметил, что правительство Самарской области оказывает поддержку строительству метрополитена, включая проведение регулярных координационных совещаний под руководством профильного министра.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективам развития транспортной инфраструктуры региона в целом. Губернатор поделился с коллективом планами по комплексному развитию и обеспечению транспортной доступности, включая территорию, прилегающую к стадиону "Самара Арена".