Губернатор Власть и политика

Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 30 сентября, заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На ней обсуждалось развитие в регионе науки, образования, молодежной политики, туризма, спорта, а также проектов кураторства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"По поручению председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина я курирую Приволжский федеральный округ. Самарская область демонстрирует хорошие результаты. В регионе реализуется пять проектов кураторства. Текущее достижение их показателей — 99%. Прошу не сбавлять темпы", — заявил вице-премьер.

Он отметил работу региона по развитию исследований и разработок. "Одна из национальных целей, которую поставил наш президент Владимир Владимирович Путин, — технологическое лидерство. Самарская область инвестирует в исследования и разработки серьезные средства — в 2024 году более 30 млрд, благодаря чему вы в десятке лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. Это отличный результат. У региона большой кадровый потенциал. Университеты и колледжи активно пользуются федеральными инструментами поддержки. В этом году три ваших вуза стали участниками программы "Приоритет-2030" работают три передовые инженерные школы. По федпроекту "Профессионалитет" создано семь кластеров по пяти отраслям, важным для Самарской области. В 2026 году откроются еще три кластера по итогам отбора 2025 года", — добавил зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.

"Кампус содержательно полностью отвечает интересам технологического лидерства. У каждого направления есть стратегический партнер. Здесь научный подход, креативная экономика и промышленные партнеры, вытягивающие госзаказ на инновации, помогут в новом районе создать целый академический городок", — отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор добавил, что представлял ход реализации проекта во время поездки президента Владимира Путина в Самарскую область.

Глава региона представил работу вузов по подготовке кадров и привлечению иностранных студентов: "В Самарском медицинском вузе сейчас большое количество студентов из Индии. Наша задача — не только их обучить, но и сохранять на территории Российской Федерации. Вуз также делает большой вклад в работу по созданию медицинских изделий и реабилитации".

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что один из приоритетов сегодня — молодежная политика. Самарская область дважды побеждала в конкурсе "Регион для молодых" и получила порядка 330 млн руб. на ремонт и оснащение молодежных пространств. Ребята активно вовлечены в патриотические мероприятия под эгидой Росмолодежи.

"Благодарю также за активное участие в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". В его рамках строятся модульные гостиницы, продвигаются новые туристические маршруты, обустраиваются туристические центры городов. В Самарской области активно развиваются разные виды туризма, в том числе автомобильный, промышленный и экотуризм", — заявил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что правительственная комиссия и Минспорт России подготовят рейтинг эффективности регионов в спортивной сфере.

"Самарская область демонстрирует хорошие результаты. У вас по итогам 2024 года уровень вовлеченности граждан в систематические занятия спортом — порядка 60%. А уровень обеспеченности спортивными сооружениями — порядка 45%. Развивается инновационный спорт, работает Федерация фиджитал-спорта Самарской области", — добавил он.

Выделялись средства на создание спортивной инфраструктуры в регионе по федпроектам "Спорт — норма жизни" и "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", а сейчас — в рамках комплексной госпрограммы развития физкультуры и спорта.

Отдельный вопрос встречи — подготовка Самарской области к международному форуму "Россия — спортивная держава", который состоится 5–7 ноября.  

"Вместе с коллегами мы активно готовимся к этому важнейшему событию. Все силы и ресурсы задействуем, чтобы показать участникам форума, нашим гостям и жителям региона все многообразие, потенциал нашего спорта", — сказал губернатор Самарской области.  

В завершение встречи вице-премьер подчеркнул, что Правительство России продолжит поддерживать Самарскую область в ее поступательном развитии. Вячеслав Федорищев поблагодарил Дмитрия Чернышенко за внимание и поддержку региона. 

