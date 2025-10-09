Вячеслав Федорищев: Самара официально стала столицей региона по обновленному Уставу

В четверг, 9 октября, на внеочередном заседании Самарской губернской думы депутаты в первом и втором чтениях приняли законопроект, вносящий системные изменения в Устав Самарской области. Инициатива была предложена губернатором Вячеславом Федорищевым и направлена на модернизацию системы исполнительной власти и укрепление статуса ключевых городов региона.

Закон был принят абсолютным большинством голосов и вступает в силу со дня официального опубликования.

Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.

Теперь в статье 53 Устава после слов "Административным центром Самарской области является город Самара" в скобках добавлено слово "столицей". Это изменение придает Самаре не только административный, но и символический статус главного города региона, который ранее использовался лишь неформально.

В Уставе унифицированы названия высших должностных лиц. Должность "первый вице-губернатор — председатель правительства" переименована в "первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства". Должности "вице-губернаторов" изменены на "заместителей губернатора". Все заместители будут входить в состав правительства региона.

Одной из самых новаторских поправок стало включение глав муниципальных образований в состав правительства Самарской области с правом совещательного голоса. Как отметил Вячеслав Федорищев, в состав правительства войдут главы трех ключевых городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Это решение базируется на количестве населения в городах и их значимости для социально-экономического развития региона.

Законопроектом прямо указывается, что Устав Самарской области, законы и иные нормативные правовые акты региона имеют прямое действие и обязательны для исполнения всеми органами власти и организациями на территории области.

Преобразования направлены на повышение эффективности управления, укрепление вертикали власти и усиление интеграции между региональным правительством и органами местного самоуправления. Реформа также предусматривает сокращение руководящего состава правительства на 20%, что является частью курса на оптимизацию государственного аппарата.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал это историческое событие:

"Принятые сегодня поправки в Устав — это не просто редакция документа. Это шаг к более сплоченному, эффективному и прозрачному управлению регионом. Закрепление за Самарой статуса столицы — дань уважения к ее исторической и экономической роли. А включение глав Самары, Тольятти и Сызрани в состав правительства позволит принимать более взвешенные и учитывающие местную специфику решения, что напрямую отразится на качестве жизни наших граждан".