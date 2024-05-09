9 мая по сложившейся традиции в Самаре на площади Куйбышева прошел военный Парад, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие соединения и воинские части 2‑й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, сотрудники правоохранительных органов, курсанты, кадеты, юнармейцы.

К статье: В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне