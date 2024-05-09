В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В четверг, 9 мая, по сложившейся традиции в Самаре на площади Куйбышева прошел военный Парад, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие соединения и воинские части 2‑й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, сотрудники правоохранительных органов, курсанты, кадеты, юнармейцы.

С Днем Великой Победы земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что 9 мая — это священная дата для каждого жителя России. В ней слились воедино радость и скорбь, боль потерь и гордость за силу, отвагу и стойкость поколения победителей.

"Незабываемый май 1945 года стал вечным символом того, как бесконечно много может преодолеть человек в борьбе за правое дело. Нет в России семьи, которую бы не обожгла война. Наши отцы, деды и прадеды защищали Родину всем миром", — отметил руководитель региона.

Солдаты на фронте сражались, не щадя себя, до последнего вздоха. Люди в тылу самоотверженно трудились, чтобы дать фронту все необходимое. На Победу работали буквально все — от мала до велика.

"И в этом единстве и заключается несокрушимая сила народа — победителя. В самый тяжелый период войны наш регион стал кузницей оружия Победы. А город Куйбышев — "запасной столицей" страны. Здесь работали десятки оборонных заводов. В кратчайшие сроки налажен выпуск самолетов, вооружений и боеприпасов. Мы по праву гордимся тем, что сразу два города региона — Самара и Сызрань — удостоены Президентом почетных званий "Город трудовой доблести", — напомнил губернатор.

Самарская, а в годы Великой Отечественной войны Куйбышевская область на фронт проводила полмиллиона своих сыновей и дочерей. Каждый второй не вернулся с полей сражений. "Мы всегда будем помнить, какой неимоверной ценой досталась Великая Победа. Никому и никогда не позволим опорочить священный подвиг нашего народа! Народа — труженика. Народа — победителя!", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня, спустя 79 лет после того, как советский народ сломил хребет фашизму, в мире снова поднимает голову нацизм.

"Снова открыто звучат призывы нанести стратегическое поражение России. Уничтожить русский мир, отменить нашу культуру, традиции, духовное наследие. И вновь, как и восемь десятилетий назад, наши герои встали на защиту родной земли. А все мы живем под лозунгом "Все для фронта, все для Победы", — отметил губернатор. — Стремление к Победе сплачивает всех нас вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших Вооруженных Сил. И я от всей души благодарю каждого, кто чувствует это единение в сердце, заботится о семьях военнослужащих, помогает фронту — трудом, словом, молитвой".

Глава региона уверен, что эта неразрывная связь очень важна для наших героев.

"Они знают — за ними надежный тыл, Самарская область и вся Россия! За ними — фронтовики-ветераны, герои "Бессмертного полка". И сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наша воля — крепка и наша сила — в правде! Мы не одни в этой борьбе", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он напомнил о проведении накануне Дня Победы международного антифашистского форума, который убедительно доказал факт, что Россию поддерживают люди из разных стан и континентов, в том числе тех, чьи правительства выражают открытую агрессию в отношении нашей страны.

В День Победы отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров выразил семьям участников специальной военной операции.

"Низкий поклон вашим сыновьям, мужьям, братьям, ушедшим на фронт! Самые искренние слова поддержки всем, кто встречает праздник в зоне боевых действий! Самарская земля вами гордится! Мы всегда рядом, всегда подставим плечо вашим родным и близким", — обратился губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны: "Сегодня — ваш день, ваш праздник. Спасибо вам за мирное небо, за возможность растить детей, честно трудиться на родной земле. Без добытой вами Победы все это было бы просто невозможно. Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области! Наш главный долг перед вами — сберечь нашу страну. И будьте спокойны — мы не подведем! Мы обязательно справимся и в этот раз. Выстоим и победим!"

Парадом на площади Куйбышева командовал исполняющий обязанности начальника штаба 2-й Гвардейской общевойсковой армии, гвардии полковник Евгений Гуфраев. Принимал Парад исполняющий обязанности командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армии, гвардии полковник Александр Липатов. Он отметил, что исторический масштаб и значение подвига советских воинов не подвластны времени. В эти праздничные дни воедино слились вся мощь, сила духа и величие многонационального народа, тяжелое время сплотившего и отстоявшего свою Родину.

"Вновь история повторяется. И уже внуки и правнуки воинов, фронтовиков, сражаются с поднявшим голову фашизмом, защищают неприкосновенность нашей Родины, — отметил Александр Липатов. — Сегодня, как и в 41-м году, мы сражаемся против тех, кто искажает нашу великую историю и ненавидит Россию, запрещает наш язык, веру и традиционные ценности. Мы боремся за свободу жить и мыслить, говорить на родном языке и нашу свободу не подорвать ракетами, не переехать танками, не заклеймить свастикой. Наше дело правое".

Пример истинного героизма демонстрируют военнослужащие, участвующие в проведении специальной военной операции. Высшей государственной наградой, званием Героя Российской Федерации, награждено 7, а орденом мужества 536 военнослужащих 2-й Гвардейской армии.

"Уверен, что будущее России формируют те, кто сейчас на передовой: кадровые военнослужащие, мобилизованные граждане, добровольцы и те неравнодушные, кто помогает в тылу, кто душевно поддерживает российского солдата в это непростое время. Дорогие наши земляки, ваша поддержка, поток добрых дел и поступков не истекает. Большое человеческое спасибо за вашу помощь, — обратился Александр Липатов. — Российский солдат — самый смелый, отважный и самоотверженный. Именно поэтому нас никогда никому не удастся победить. У нас у всех, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, одна Родина — Россия. И в обиду мы ее не дадим. Это великое слово сегодня наполнено кровью наших товарищей. Вместе мы огромная сила, которую не сломить и не запугать. Враг будет разбит, победа будет за нами".

Государственный флаг РФ и Знамя Победы — официальную копию боевого полотнища 150‑й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии 79 корпуса 3 ударной армии Первого белорусского фронта, водруженного над Рейхстагом, на площадь Куйбышева вынесла знаменная группа.

Маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты соединений и воинских частей 2‑й Гвардейской армии, 91-й Келецкой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления, 105-й отдельной орденов Красной Звезды и Кутузова 3-й степени бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, а также парадные расчеты Приволжско-Уральского соединения противовоздушной обороны Воздушно-Космических сил, МВД, МЧС, ФСИН, курсанты военных кафедр самарских университетов, кадеты и юнармейцы.

Техническую часть Парада открыл легендарный танк Т‑34 образца 1941 года. За ним проехала колонна техники, находящейся на вооружении войск ЦВО: бронеавтомобиль "Тигр-М", пикапы УАЗ "Патриот" с крупнокалиберными пулеметами "Корд". Впервые в Самаре на марше была представлена колесная бронированная машина последнего поколения "ВПК-Спартак", стоящая на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа. Кроме того, по площади проехали модернизированные автомобили "Урал", которые буксировали гаубицы "Д-30", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", модернизированная техника связи и радиоразведки.

Также по площади Куйбышева прошла историческая техника: мотоциклы марки "К-750" и "М-72", легендарные Полуторки, ЗИСы, Виллисы, Доджи и Форды. На некоторых автомобилях до сих пор остались повреждения от пуль и снарядов, полученных во время Великой Отечественной войны.

Сразу же после Парада Победы Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками, ветеранами, участниками СВО и их семьями, руководителями министерств, ведомств возложил цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в память о героях, защищавших страну в Великой Отечественной войне.