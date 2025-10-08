В Самарской области определили победителей конкурса грантов для социальных проектов СОНКО

В областном правительстве прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которое провел заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В этом году общий размер грантового фонда превышает 90 млн рублей. Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку. Максимальная сумма гранта составляет 2 млн рублей, а срок реализации проектов — 18 месяцев. "Ежегодно конкурс демонстрирует стабильный интерес со стороны некоммерческих организаций региона. За время его проведения мы организовали серию консультационных встреч, вебинаров, в которых приняли участие более 200 представителей некоммерческого сектора, — подчеркнул Павел Финк. — В этом году нам снова был выделен грант Президента России на софинансирование конкурса. Всего за последние пять лет из Фонда президентских грантов регион привлек более 200 млн рублей".

Заявки на участие в конкурсе подали организации из 25 муниципалитетов региона. Эти инициативы охватывают все возможные направления реализации проектов.

Наибольшее количество инициатив связано с патриотическим воспитанием, поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, социальным обслуживанием и социальной поддержкой жителей региона, защитой семьи и укреплением института семьи, охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, поддержкой проектов в области науки, образования, просвещения.

Поддержка социально-ориентированных НКО определена губернатором Вячеславом Федорищевым, как один из приоритетов социально-экономического развития региона. "Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО", — отмечал ранее глава региона.

Итоги конкурса и список победителей будут опубликованы на сайте областного Минэкономразвития, в специальном разделе: https://economy.samregion.ru/activity/NKO/konkurs_nko/.