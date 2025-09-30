Министром экономразвития Самарской области станет женщина

Губернатор Вячеслав Федорищев представил Екатерину Матвееву в качестве кандидата на пост министра экономического развития Самарской области. Произошло это на оперативном совещании правительства во вторник, 30 сентября.

"Я представил свое предложение коллегам в правительстве кандидатуру Екатерины Андреевны Матвеевой на должность министра экономического развития. Уверен, в консультациях перед Самарской областной думой мы эту кандидатуру рассмотрим", — сказал глава региона.

Сейчас Екатерина Матвеева занимает пост министра туризма Самарской области. Кто ее заменит, пока неизвестно.

А вот нынешнего министра экономразвития Павла Финка представят к назначению заместителем председателя правительства по макроэкономике. По словам губернатора, у него большой опыт работы в Федеральном министерстве экономики, в институте развития ВЭБ:

"Уверен, что такой макроэкономический подход позволит нам в экономике быть сильнее".

При этом Павел Финк продолжит курировать министерство экономического развития Самарской области.