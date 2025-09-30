Министром экономразвития Самарской области станет женщина

Губернатор Вячеслав Федорищев представил Екатерину Матвееву в качестве кандидата на пост министра экономического развития Самарской области. Произошло это на оперативном совещании правительства во вторник, 30 сентября.
"Я представил свое предложение коллегам в правительстве кандидатуру Екатерины Андреевны Матвеевой на должность министра экономического развития. Уверен, в консультациях перед Самарской областной думой мы эту кандидатуру рассмотрим", — сказал глава региона.
Сейчас Екатерина Матвеева занимает пост министра туризма Самарской области. Кто ее заменит, пока неизвестно.
А вот нынешнего министра экономразвития Павла Финка представят к назначению заместителем председателя правительства по макроэкономике. По словам губернатора, у него большой опыт работы в Федеральном министерстве экономики, в институте развития ВЭБ:
"Уверен, что такой макроэкономический подход позволит нам в экономике быть сильнее".
При этом Павел Финк продолжит курировать министерство экономического развития Самарской области.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?