В Самарской области будет создан Совет по территориальному развитию

В пятницу, 17 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований Самарской области. В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
"Подготовка к отопительному сезону, его прохождение — на особом контроле", - отметил глава региона. Отопительный сезон в области начался 25 сентября. Основная задача — чтобы не было сбоев и обеспечивался комфорт и безопасность жителей.
Вячеслав Федорищев подчеркнул важность обратной связи от граждан. Обращения по теме отопления поступают в Центр управления регионом, лично губернатору в мессенджере MAX и отрабатываются на местном уровне. "Знаю, что вы держите руку на пульсе. Получаю и обратную связь от жителей, что проблему решили. За такой подход спасибо, продолжим его применять, развивать средства коммуникации", — обратился он к главам.
Глава региона также напомнил о создании в области штаба по экономической безопасности. Новый координационный орган создан по распоряжению губернатора, накануне состоялось первое заседание. Работа штаба будет строиться по нескольким направлениям. "Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это существенная прикладная работа по повышению доходов бюджета региона", — сообщил тогда Вячеслав Федорищев.
В ходе совещания с главами обсуждалась тема повышения эффективности использования имущества, которое находится в муниципальной собственности. Акцент на ней был сделан в том числе по итогам выездной работы команды областного правительства в ряде муниципальных образований.
Кроме того, губернатор сообщил о создании Совета по территориальному развитию Самарской области. "На первом этапе в него войдут 12 человек. Это главы отдельных городов и районов, а также опытные руководители, пользующиеся в обществе авторитетом и уважением. Ключевая задача Совета — выработка и реализация решений, направленных на развитие нашего региона", — отметил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит