Суды Происшествия

В Самаре пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ и подпал под уголовное дело

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу жителя Сызрани. За управление автомобилем в нетрезвом виде и попытку откупиться от работников ГАИ мужчину по фамилии Сычугов приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Как следует из материалов дела, Сычугов попался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей Chery. При этом он оказывал сопротивление, предлагал взятки и не желал проходить медосвидетельствование. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело и за управление автомобилем в нетрезвом виде (поскольку попался он в таком состоянии за рулем не впервые), и за попытку дать взятку. К тому же у мужчины арестовали машину.

Облсуд рассмотрел все жалобы и на две недели сократил срок наказания. С машины арест не сняли несмотря на возражения супруги. 

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

