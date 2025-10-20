В Самаре пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ и подпал под уголовное дело

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу жителя Сызрани. За управление автомобилем в нетрезвом виде и попытку откупиться от работников ГАИ мужчину по фамилии Сычугов приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Как следует из материалов дела, Сычугов попался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей Chery. При этом он оказывал сопротивление, предлагал взятки и не желал проходить медосвидетельствование. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело и за управление автомобилем в нетрезвом виде (поскольку попался он в таком состоянии за рулем не впервые), и за попытку дать взятку. К тому же у мужчины арестовали машину.
Облсуд рассмотрел все жалобы и на две недели сократил срок наказания. С машины арест не сняли несмотря на возражения супруги.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.