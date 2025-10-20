В Самаре пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ и подпал под уголовное дело

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу жителя Сызрани. За управление автомобилем в нетрезвом виде и попытку откупиться от работников ГАИ мужчину по фамилии Сычугов приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Как следует из материалов дела, Сычугов попался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей Chery. При этом он оказывал сопротивление, предлагал взятки и не желал проходить медосвидетельствование. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело и за управление автомобилем в нетрезвом виде (поскольку попался он в таком состоянии за рулем не впервые), и за попытку дать взятку. К тому же у мужчины арестовали машину.

Облсуд рассмотрел все жалобы и на две недели сократил срок наказания. С машины арест не сняли несмотря на возражения супруги.