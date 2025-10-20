В регионе ожидаются сильные дожди

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Во вторник, 21 октября, местами по области ожидается сильный дождь. Об этом сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".