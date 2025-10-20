16+
Общество

В регионе ожидаются сильные дожди

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Во вторник, 21 октября, местами по области ожидается сильный дождь. Об этом сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России предупреждает: "владельцам частных домов принять меры по подготовке дренажных систем к отводу дождевого стока. Воздержитесь от поездок на личном автотранспорте". 

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

