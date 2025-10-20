В Самаре прошел масштабный Мемориал заслуженных спортсменов и тренеров по греко-римской борьбе. Событие, собравшее около 200 участников из Самарской области и пяти регионов страны, стало не просто спортивным турниром, а точкой рождения мощного союза.

Прямо в разгар соревнований был заключен стратегический договор между федеральным партийным проектом "Выбор сильных" и "Движением первых". Этот альянс призван изменить спортивный ландшафт региона, объединив силы спортивных федераций, образовательных учреждений и молодежных организаций.

Координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области, президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин заявил: "Вместе с "Движением первых" мы создаем не просто партнерство, а настоящую команду. Наша цель — чтобы каждый молодой человек в регионе мог найти свою силу, будь то на ковре, в учебе или в общественной жизни. Мы делаем ставку на здоровое будущее Самары".

Председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Кристина Гнатюк поддержала эту идею. Новый союз нацелен на то, чтобы массовый спорт стал доступнее и интереснее для молодежи, предоставив им все возможности для самореализации.

Организаторы выразили благодарность министерству спорта Самарской области, лично министру Лидии Рогожинской и спонсорам, благодаря которым событие состоялось.

"В Самарской области начинается новая глава, где спорт и общественная активность идут рука об руку, создавая среду для воспитания нового поколения чемпионов", — уверены активисты партпроекта "Выбор сильных" в регионе.

Напомним, что "Единая Россия" продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями Народной программы партии.