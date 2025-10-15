Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения из Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения Подвалье Шигонского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 21 апреля 2025 г. водитель администрации сельского поселения на служебной Lada Granta ехал на трассе Шигоны — Новодевичье. Он превысил скорость, зацепил обочину дороги и не справился с управлением. Из-за этого машину занесло, она несколько раз перевернулась. В результате находившийся в машине глава сельского поселения погиб на месте.

Водитель признал вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно и на два года лишил водительских прав.