В суд ушло уголовное дело о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения из Самарской области

Прокуратура Шигонского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу о смертельном ДТП.

Трагедия произошла 21 апреля 2025 года. По версии следствия, водитель служебной Lada Granta на дороге Шигоны — Новодевичье превысил скорость, задел обочину и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль занесло, после чего он несколько раз перевернулся. Пассажиром в машине был глава сельского поселения Подвалье. От полученных травм он скончался на месте.

В итоге водителю администрации сельского поселения предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть"). Уголовное дело направлено в Шигонский районный суд.