В суд ушло уголовное дело о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения из Самарской области

Прокуратура Шигонского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу о смертельном ДТП.
Трагедия произошла 21 апреля 2025 года. По версии следствия, водитель служебной Lada Granta на дороге Шигоны — Новодевичье превысил скорость, задел обочину и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль занесло, после чего он несколько раз перевернулся. Пассажиром в машине был глава сельского поселения Подвалье. От полученных травм он скончался на месте.
В итоге водителю администрации сельского поселения предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть"). Уголовное дело направлено в Шигонский районный суд.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!