Пассажир опрокинувшейся Lada Granta погиб в Самарской области

В понедельник, 21 апреля, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:00 62-летний водитель Lada Granta на 21 км дороги Шигоны — Новодевичье не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на левую обочину. Затем машина опрокинулась.

В результате 59-летний пассажир Lada погиб на месте. Водителя госпитализировали с травмами.