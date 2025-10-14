Самодельная взрывчатка лишила руки и отправила в колонию горе-рыбака из Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор жителю Красноармейского района, которого обвиняли в незаконном приобретении и хранении взрывчатки, а также в попытке изготовить взрывное устройство. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина хранил в гараже взрывчатое вещество и решил смастерить взрывное устройство, чтобы использовать его на рыбалке. Однако что-то пошло не так, взрывчатка сдетонировала и сельчанину оторвало кисть руки. Позже полицейские при обыске изъяли у него незаконно хранившиеся 250 г бездымного пороха.
Суд назначил мужчине шесть лет и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
