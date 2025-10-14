16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дороги Победы" провели 3800 учеников по местам трудовой доблести Куйбышева Роман Губанов ("Авито.Работа"): "Важно показывать людям, что возможности неограниченны" Антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" проходит на территории Самарской области Благодаря программе "Земский фельдшер" в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

Общество

В День отца самарские библиотеки организуют родительскую читку

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 октября, в День отца на площадках самарских городских библиотек пройдет акция "Отцы читают детям". Любимые стихи и прозу детям прочтут главы семейств.

В 14 библиотечных филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы в семейном кругу отцы озвучат своим детям отрывки из произведений Василия Шукшина, Виталия Бианки, Григория Остера, Кира Булычева. В числе произведений, которые библиотекари отобрали для чтения вслух, - книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", а также "Все о Мумми-троллях" Туве Яннсон.

В числе участников акции - общественные деятели, журналисты, культурологи, руководители учреждений культуры, актив Совета отцов Самарского региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2