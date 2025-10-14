В День отца самарские библиотеки организуют родительскую читку

В воскресенье, 19 октября, в День отца на площадках самарских городских библиотек пройдет акция "Отцы читают детям". Любимые стихи и прозу детям прочтут главы семейств.

В 14 библиотечных филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы в семейном кругу отцы озвучат своим детям отрывки из произведений Василия Шукшина, Виталия Бианки, Григория Остера, Кира Булычева. В числе произведений, которые библиотекари отобрали для чтения вслух, - книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", а также "Все о Мумми-троллях" Туве Яннсон.

В числе участников акции - общественные деятели, журналисты, культурологи, руководители учреждений культуры, актив Совета отцов Самарского региона.