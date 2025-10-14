В День отца самарские библиотеки организуют родительскую читку

В воскресенье, 19 октября, в День отца на площадках самарских городских библиотек пройдет акция "Отцы читают детям". Любимые стихи и прозу детям прочтут главы семейств.
В 14 библиотечных филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы в семейном кругу отцы озвучат своим детям отрывки из произведений Василия Шукшина, Виталия Бианки, Григория Остера, Кира Булычева. В числе произведений, которые библиотекари отобрали для чтения вслух, - книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", а также "Все о Мумми-троллях" Туве Яннсон.
В числе участников акции - общественные деятели, журналисты, культурологи, руководители учреждений культуры, актив Совета отцов Самарского региона.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.