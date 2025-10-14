Участник "Школы героев" Михаил Ретин наводит порядок в Тольятти

Боевой офицер, командовавший самоходной боевой техникой на передовой, теперь применяет свой опыт для наведения порядка в городской среде. Ветеран специальной военной операции Михаил Ретин проходит обучение в "Школе героев" и работает в администрации Тольятти, где курирует важнейшие направления городской безопасности.
После возвращения с фронта и зачисления на второй поток региональной кадровой программы Михаил был назначен на должность ведущего специалиста департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Тольятти. Здесь он занимается практической работой по улучшению городской среды.
"Проект "Школа героев" предоставляет нам, ветеранам, возможность социализироваться в обществе. Мы из одной стихии пришли обратно и готовы продолжать бой, но уже в мирных целях, чтобы приносить пользу. Там - защищая Родину, а здесь - защищая интересы Родины внутри", - подчеркивает герой.
Одна из ключевых задач, которую курирует Ретин, - очистка города от брошенного транспорта. Бесхозные автомобили - это не просто помеха для движения, это реальная угроза безопасности горожан. Под его руководством уже вывезено более 100 таких машин, что позволило освободить проезды для коммунальной техники и экстренных служб.
Коллеги отмечают особый подход, который привносят в работу ветераны. Люди, прошедшие СВО, обладают уникальным опытом принятия решений в сложных ситуациях.
"Школа героев" - это кузница кадров, ребят, которые делом доказали преданность своей Родине. Их трудоустройство для нас очень важно. Это люди заряженные, нацеленные на плодотворную работу, на то, чтобы помогать людям и наводить порядок в городе, в стране в целом. Они обладают абсолютно другим видением и делятся очень ценными моментами", - отметил заместитель руководителя департамента Антон Бондаренко.
Проект "Школа героев", реализуемый в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентского "Время героев", доказал свою эффективность: ветераны СВО успешно применяют полученные знания и навыки в мирной жизни, продолжая служить стране и родному краю.
