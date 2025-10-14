При поддержке службы занятости жительница Самары открыла свое дело

С помощью службы занятости безработные жители Самарской области могут начать свое дело. Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.

Музыка сопровождала Елену всю ее жизнь. Сначала музыкальная школа, потом музыкальное училище по специальности "учитель музыки, дирижер хорового коллектива". Наряду с музыкальным образованием Елена получила профессию педагога-психолога. Большую часть своей жизни она работала в детских садах музыкальным руководителем. Параллельно пела в ансамбле и выступала на сцене.

В прошлом году от знакомых Елена узнала, что в службе занятости есть возможность получить финансовую поддержку для начинающих предпринимателей - на открытие своего дела выделяется 100 тыс. рублей.

Елена встала на учет в центр занятости как безработный гражданин, прошла обучение. А в этом году защитила бизнес-план и получила 100 тыс. руб. на открытие своей школы вокала.

"На полученные деньги я купила музыкальные колонки, акустический поролон, стойки для мониторов, кулер, пюпитр, микрофон, стол и стулья", - рассказала Елена.

Сейчас в вокальной студии Елены занимаются восемь человек. Это дети дошкольного и школьного возраста. Ей удается каждому воспитаннику привить любовь к музыке. Музыкальные занятия делятся на групповые и сольные. В основном репертуар включает известные детские песни. При этом Елена по желанию ребенка разучивает с ними песни популярных исполнителей.

"Моя Ева недавно занимается в студии, - рассказала Ольга Иванова, мама воспитанницы. - Ей очень нравится. На занятия бежит с горящими глазами и дома мне в подробностях рассказывает о своих успехах. Мы вместе дома поем те песни, которые разучивает Ева. Хочу поблагодарить Елену Георгиевну. Она педагог от бога. Дети ее обожают".

Чтобы открыть собственное дело при финансовой помощи органов службы занятости, необходимо встать на учет в центр занятости как безработный гражданин. Карьерные консультанты помогут составить бизнес-план. После защиты проекта на экспертной комиссии гражданину выделяются 100 тыс. руб. на открытие собственного дела.

Узнать об этом подробнее можно по телефону контакт-центра службы занятости Самарской области - 8-800-302-15-44.