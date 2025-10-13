Супругов из Самарской области поймали на производстве наркотиков

Самарский областной суд вынес приговор супругам, которых обвиняли в производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 г. мужчина оборудовал в своем гараже лабораторию по производству наркотика для дальнейшей продажи. Еще один гараж он арендовал для хранения прекурсоров. В сентябре 2024 г. при задержании у подозреваемых изъяли более 3 кг готового "товара" и около 20 кг прекурсоров.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его жене назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, у осужденных конфисковали три мобильных телефона и Hyundai Solaris, использовавшиеся для совершения преступлений.