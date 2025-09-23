16+
Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор о масштабной афере с водительскими правами

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 22 сентября, суд Кировского района Самары зачитал приговор по громкому делу в отношении директора автошколы Ольги Насировой и инструкторов Ларисы Трегубовой и Александра Федоренко. Им предъявили обвинение в посредничествах во взяточничестве.

Напомним, уголовное дело насчитывает более 20 эпизодов. По словам источников Волга Ньюс, позиция обвинения примерно следующая. Насировой передавали деньги инструкторы — например, по 19 тыс. руб. ей поступало на карту от сотрудницы другой автошколы Ларисы Трегубовой. А эти средства она обещала передать неким сотрудникам ГИБДД за выдачу водительских удостоверений. Общая сумма вмененных взяток составляет, по данным источников Волга Ньюс, порядка 1,6 млн рублей.

Интересно, что сама Насирова утверждала, мол, никакие это не взятки. А на карту ей якобы Трегубова переводила возврат долга. Показания инструкторов менялись — по одной из версий, они якобы могли совершать мошенничества: говорить курсантам, что купят им права, деньги просто присваивать, а курсанты в итоге сдавали (или проваливали) экзамены сами. Также известно, что Федоренко не стал дожидаться решения суда, а убыл на СВО.

"Насирова около полугода была свидетельницей, а потом стала обвиняемой. При этом некоторые опрошенные курсанты говорят, что они не сдали экзамены", — рассказывал адвокат Насировой Владимир Красиков.

В итоге на этой неделе суд зачитал приговор. Как рассказал Владимир Красиков, Насирову приговорили к 3 годам колонии общего режима и 1 млн штрафа (она была под стражей с 15.07.2024 г.). Трегубову — к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима и 1 млн штрафа (она взята в зале суда).

