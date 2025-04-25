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Суды Происшествия

В Самаре начался суд о масштабной афере с водительскими правами

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед Кировским районным судом Самары предстали директор автошколы Ольга Насирова и инструкторы Лариса Трегубова и Александр Федоренко. Им предъявили обвинение в посредничествах во взяточничестве.

Согласно сайту суда, уголовное дело насчитывает более 20 эпизодов. По словам источников Волга Ньюс, позиция обвинения примерно следующая. Насировой передавали деньги инструкторы — например, по 19 тыс. руб. ей поступало на карту от сотрудницы другой автошколы Ларисы Трегубовой. А эти средства она обещала передать неким сотрудникам ГИБДД за выдачу водительских удостоверений. Общая сумма вмененных взяток составляет, по данным источников Волга Ньюс, порядка 1,6 млн рублей.

Интересно, что сама Насирова утверждала, что никакие это не взятки. А на карту ей якобы Трегубова переводила возврат долга. Показания инструкторов меняются — по одной из версий, они якобы могли совершать мошенничества: говорить курсантам, что купят им права, деньги просто присваивать, а курсанты в итоге сдавали (или проваливали) экзамены сами. Также известно, что Федоренко не стал дожидаться решения суда, а убыл на СВО.

"Насирова около полугода была свидетельницей, а потом стала обвиняемой. При этом некоторые опрошенные курсанты говорят, что они не сдали экзамены", — прокомментировал адвокат Насировой Владимир Красиков.

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