Суд оставил в силе первый приговор по делу о взятках экс-главе Самарского ГУ МЧС

Самарский облсуд рассмотрел жалобы на приговор Яну Гущину. Один из руководителей группы компаний "Витязь" был осужден за взятки теперь уже бывшему руководителю ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко.

Согласно информации сайта суда Ленинского района, жалобы в апелляционную инстанцию подавала сторона защиты. По данным же облсуда, прошло четыре заседания. В результате первоначальный судебный акт оставлен без изменения.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Позже в группу подозреваемых в коррупционной схеме вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти Наталья Фроловская. Дело Яна Гущина рассматривали в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. В итоге Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет. Этот приговор и оставили в силе.

В то же время уголовное дело в отношении остальных обвиняемых на текущий момент еще рассматривает суд первой инстанции. Олега Бойко подозревают в получении взяток от коммерсантов на общую сумму в 73 млн рублей. Следующее заседание назначено на 14 октября.

