Облсуд пересмотрит дело Гущина о взятках на десятки миллионов главе облМЧС

Самарский областной суд назначил на 2 сентября пересмотр дела Яна Гущина. Ранее его приговорили к сроку за решеткой за десятки миллионов в виде взяток главе ГУ МЧС по Самарской области (на тот момент) Олегу Бойко.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Позже в группу подозреваемых в коррупционной схеме вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Дело Яна Гущина рассматривали в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. В итоге Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет.

Сейчас суд рассматривает дело Олега Бойко и других фигурантов этой истории. В процессе прозвучало, что Бойко подозревают в получении взяток от коммерсантов на 73 млн рублей. Другим обвиняемым вменили меньшие суммы. Недавно в суде Алексей Мамыкин заявил, якобы давал взятку в 2 млн руб. сотруднику ФСБ, чтоб избежать наказания. Со слов Мамыкина, он сам теперь содержится в одном СИЗО со взяткополучателем. На днях один из свидетелей по делу сообщил, что отдавать Бойко могли 50 процентов стоимости работ по договору. Юристы считают, что поскольку сотрудничавшего со следствием Яна Гущина уже приговорили к реальному сроку, то может быть высока вероятность схожего типа наказания остальным обвиняемым.

Но, судя по сайту суда Ленинского района Самары, обжаловать приговор Гущину решили адвокаты. Вероятнее всего из-за особого порядка этого процесса оспариваться будет не вина, а степень суровости наказания.