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Суды Происшествия

Экс-главу самарского МЧС Бойко начали судить за взятки на 73 млн рублей

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко вменили получение взяток более чем на 73 млн рублей. Об этом стало известно 8 июля в суде Ленинского района Самары.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, по версии следствия руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина 2 апреля стали рассматривать в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. Гущина приговорили к шести годам заключения.

Заседания по делу Бойко и остальных обвиняемых несколько раз откладывали — их этапировали из Москвы. Процесс служителям Фемиды удалось начать 8 июля.

Сам Олег Бойко не стал комментировать журналистам — признает ли он вину. На вопросы лаконично ответил, что в этом разберется суд.

Как рассказала в беседе с представителями СМИ гособвинитель Анастасия Коганова, подсудимым могут грозить крупные сроки лишения свободы. Самое тяжкое обвинение у Олега Бойко — он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток. Другим обвиняемым вменили меньшие суммы. В ближайшее время суд должен приступить к допросу свидетелей. 

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