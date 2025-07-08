Экс-главу самарского МЧС Бойко начали судить за взятки на 73 млн рублей

Бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко вменили получение взяток более чем на 73 млн рублей. Об этом стало известно 8 июля в суде Ленинского района Самары.

Напомним, по версии следствия руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина 2 апреля стали рассматривать в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. Гущина приговорили к шести годам заключения.

Заседания по делу Бойко и остальных обвиняемых несколько раз откладывали — их этапировали из Москвы. Процесс служителям Фемиды удалось начать 8 июля.

Сам Олег Бойко не стал комментировать журналистам — признает ли он вину. На вопросы лаконично ответил, что в этом разберется суд.

Как рассказала в беседе с представителями СМИ гособвинитель Анастасия Коганова, подсудимым могут грозить крупные сроки лишения свободы. Самое тяжкое обвинение у Олега Бойко — он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток. Другим обвиняемым вменили меньшие суммы. В ближайшее время суд должен приступить к допросу свидетелей.