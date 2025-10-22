16+
Суды Происшествия

В Самаре полицейского осудили из-за "взятки за молчание"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд вынес решение по делу бывшего участкового Нерека Геворгяна. Как выяснили силовики, участковый требовал деньги за то, чтоб не рассказывать некоторый секрет.

Сам Геворгян поведал суду следующее. Его друг сообщил ему, что его (друга) матери по телефону поступают сообщения о том, что у него есть любовница и просьбы перестать встречаться с этой девушкой. Друг просил участкового поговорить с отправителем сообщений. Требовалось уточнить, правда ли их пишет этот абонент.

Геворгян встретился с "писателем" и спросил, готов ли тот отблагодарить его, участкового, за то, что он не сообщит, что он настоящий автор сообщений, своему другу. Стоимость "услуги" участковый оценил в сто тысяч рублей. Позже "писатель" встретился с участковым и положил деньги ему в бардачок автомобиля. Средства передавались уже в рамках оперативного эксперимента ОРЧ СБ.

В итоге Геворгяна приговорили по статье о покушении на мошенничество к штрафу в 450 тысяч рублей. Но с учетом содержания экс-участкового под стражей в период разбирательства, сумму штрафа снизили до 150 тысяч рублей. Облсуд оставил приговор в силе.

