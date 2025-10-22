Двух пешеходов сбили за сутки в Самарской области

Во вторник, 21 октября, в Самарской области два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Новокуйбышевске в 19:50 20-летний водитель Nissan Qashqai напротив дома № 10 по пр. Победы сбил 35-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Аналогичное ДТП произошло в 19:20 в Сызрани. Там 64-летний автомобилист на Renault Logan в районе дома № 24в по пр. 50 лет Октября сбил 32-летнюю женщину также на пешеходном переходе.

В результате обеих пострадавших госпитализировали.