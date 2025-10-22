Двух пешеходов сбили за сутки в Самарской области

Во вторник, 21 октября, в Самарской области два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В Новокуйбышевске в 19:50 20-летний водитель Nissan Qashqai напротив дома № 10 по пр. Победы сбил 35-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Аналогичное ДТП произошло в 19:20 в Сызрани. Там 64-летний автомобилист на Renault Logan в районе дома № 24в по пр. 50 лет Октября сбил 32-летнюю женщину также на пешеходном переходе.
В результате обеих пострадавших госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!