Пенсионерка на "пятерке" врезалась в КамАЗ в Самарской области

В понедельник, 20 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области