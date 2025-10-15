Пенсионер на "Оке" перевернулся в кювет в Хворостянском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 14 октября, в 14:54 в Хворостянском районе 70-летний мужчина за рулем автомобиля СеАЗ на 18 км дороги "Масленниково — Приовражный — Хворостянка" не справился с рулевым управлением.

Фото: ГУ МВД по Самарской области