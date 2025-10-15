Пенсионер на "Оке" перевернулся в кювет в Хворостянском районе

Во вторник, 14 октября, в 14:54 в Хворостянском районе 70-летний мужчина за рулем автомобиля СеАЗ на 18 км дороги "Масленниково — Приовражный — Хворостянка" не справился с рулевым управлением.
В результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!