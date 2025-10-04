В Тольятти автокатастрофа унесла жизни трех человек

В субботу ночью, 4 октября, около 2:35 на Обводном шоссе в Тольятти произошло смертельное ДТП, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 23-летний мужчина за рулем Infiniti наехал на бетонные блоки. В прокуратуре Самарской области отметили, что из-за этого машина загорелась. Водитель и два пассажира 19 и 16 лет получили травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!