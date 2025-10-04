В Тольятти автокатастрофа унесла жизни трех человек

В субботу ночью, 4 октября, около 2:35 на Обводном шоссе в Тольятти произошло смертельное ДТП, передает ГУ МВД по Самарской области.

прокуратура Самарской области

По предварительным данным, 23-летний мужчина за рулем Infiniti наехал на бетонные блоки. В прокуратуре Самарской области отметили, что из-за этого машина загорелась. Водитель и два пассажира 19 и 16 лет получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.