В Кинеле разбился водитель квадроцикла, не справившись с управлением

В пятницу, 3 октября, в 23:45 на 45 км дороги Самара - Бугуруслан произошло ДТП, в котором погиб 40-летний водитель квадроцикла Sokol. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области