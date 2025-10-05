В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись "Газель" и Geely, пострадала женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 5 октября, в 6:35 на 878 км трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись Geely Emgrand и "Газель", передает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"