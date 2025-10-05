В Тольятти рейсовый автобус попал в ДТП

В воскресенье, 5 октября, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал рейсовый автобус. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в аварии никто не пострадал.
Разбитое лобовое стекло, стоящие на обочине пассажиры — фотографии с места ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 46, выложили в соцсети очевидцы. Сообщается, что общественный транспорт врезался в бетонный столб.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, авария обошлась без пострадавших.
"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, в ДТП с участием автобуса на территории Комсомольского района Тольятти никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!