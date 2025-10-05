В Тольятти рейсовый автобус попал в ДТП

В воскресенье, 5 октября, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал рейсовый автобус. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в аварии никто не пострадал.

Разбитое лобовое стекло, стоящие на обочине пассажиры — фотографии с места ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 46, выложили в соцсети очевидцы. Сообщается, что общественный транспорт врезался в бетонный столб.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, авария обошлась без пострадавших.

"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, в ДТП с участием автобуса на территории Комсомольского района Тольятти никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего", — отмечается в сообщении.