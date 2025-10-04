В Кинель-Черкасском районе в ДТП погибли два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 октября, в 16:50 в Кинель-Черкасском районе столкнулись Datsun on-DO и Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области