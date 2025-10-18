В Самаре водитель электровелосипеда попал под колеса Changan

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 17 октября, в Самаре произошло ДТП с участием электровелосипеда. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области