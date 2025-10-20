В Самаре под колеса авто попала 11-летняя девочка

В воскресенье, 19 октября, в 13:20 в Красноглинском районе Самары Hyundai Solaris сбил 11-летнюю девочку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 36-летний водитель за рулем Hyundai Solaris напротив дома № 12 квартала № 3 поселка Мехзавод наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля в неположенном для перехода месте в сопровождении взрослых.

Ребенок госпитализирован.