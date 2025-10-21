В Сызранском районе столкнулись фура и минивен, есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 октября, в 6:23 на дороге "Обход Сызрани" в Сызранском районе столкнулись фура MAN и минивен Hyundai Stareх. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС