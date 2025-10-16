В Ленинском районе Самары иномарка сбила мать с ребенком

В четверг, 16 октября, в 18:45 в Ленинском районе Самары под колеса авто попала 40-летняя женщина с 8-летним ребенком, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулем Kia Sportage двигался по ул.

Вилоновская. Напротив дома № 10 он не уступил дорогу и сбил 40-летнюю женщину и 8-летнего мальчика.

С места ДТП пешеходов бригадой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.