Самарская спортсменка Софья Алешина стала трехкратной чемпионкой России 2025 года по плаванию ЛИН

В Свердловской области завершился чемпионат России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях участвовали 186 спортсменов из 30 регионов России, передает пресс-служба регионального минспорта.

В числе победителей и призеров — спортсмены из Самарской области в классе ИН2.

Золото завоевала Софья Алешина. Она стала первой на 50 м баттерфляем, 100 м брассом и 100 м комплексным плаванием и взяла бронзу на 100 м вольным стилем. Мария Агеева заняла второе место на дистанции 100 м брасс, третье — на 50 м брассом и 200 м вольным стилем. Мария Сафронова взяла две бронзы: на 50 и 100 м на спине.

Софья Алешина под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию. Соревнования среди спортсменов с синдромом Дауна состоятся в Португалии с 24 октября по 2 ноября