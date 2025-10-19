Попавшая в ДТП легковушка сбила двух пешеходов в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 октября, в Самаре произошло ДТП с участием двух автомобилей и двух пешеходов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области